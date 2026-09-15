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Ночь 15 сентября стала самой холодной с начала осени в Петербурге

Минувшая ночь 15 сентября в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной с начала осени. Согласно информации городской метеостанции, минимальная температура воздуха достигла отметки +7 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус.

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