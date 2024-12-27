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Царьград

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Рейс из Красноярска изменил курс: Казань закрыта, пассажиры ждут в Бегишево

Рейс из Красноярска изменил курс: Казань закрыта, пассажиры ждут в Бегишево

Рейс из Красноярска в Казань перенаправлен на аэродром Бегишево из-за временных ограничений в казанском аэропорту.

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