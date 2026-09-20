На Чуйском тракте в Алтайском крае отремонтировали 31 км туристической дороги

На всех объектах специалисты устранили деформации покрытия и уложили защитные слои из асфальтобетона В Алтайском крае завершили устройство защитных слоев и слоев износа на четырех участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советские монумен...
- В Барнауле пенсио...
- АЛ Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым