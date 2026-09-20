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На Чуйском тракте в Алтайском крае отремонтировали 31 км туристической дороги

На Чуйском тракте в Алтайском крае отремонтировали 31 км туристической дороги

На всех объектах специалисты устранили деформации покрытия и уложили защитные слои из асфальтобетона В Алтайском крае завершили устройство защитных слоев и слоев износа на четырех участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".

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