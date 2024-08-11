Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв. км — но это не точно Враг перестал «шифроваться» и стал пиарится на нашей земле — первый признак возможного драпа

Чё за бред несётся из всех унитазов??? То закидывается инфа, что границу России пересекли 1000 бандерлогов, включая всяких там говнонаемников и 1200 уже перебили.Так сколько их тогда зашло? И почему они оказываются и подвозят военную технику? Где правдивая инфа?

Natalija Osminina

Да уже много раз писали, что зашло более 20 000. А вот почему им двое суток по ЕДИНСТВЕНННОЙ дороге подвозили к границе артиллерию и снаряды - это вопрос интересный. Так до сих пор и не было приказа бомбить ни транспорт, ни саму дорогу.