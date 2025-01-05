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Две автомобильные аварии произошли за последние сутки

Две автомобильные аварии произошли за последние сутки

Два дорожно-траспортных происшествия со смертельным исходом произошли в Новосибирской области за последние сутки: в Болотинском районе в результате столкновения автомобилей погибла 36-летняя женщина-пассажир.

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