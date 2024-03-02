Немецкие СМИ считают подлинной утечку о возможной атаке на Крымский мост

Министерство обороны Германии обеспокоено появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможных планах атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных крылатых ракет Taurus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии