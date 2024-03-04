Shin Megami Tensei 5: Vengeance будет использовать DRM защиту Denuvo Как и все игры, выпущенные ...

Shin Megami Tensei 5: Vengeance будет использовать DRM защиту DenuvoКак и все игры, выпущенные Atlus за последние годы, Shin Megami Tensei 5: Vengeance также будет использовать систему защиты Denuvo в версии для ПК, продающейся в Steam.
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