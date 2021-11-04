Антифашист

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    ОТСИДИ И ГУЛЯЙСаакашвили: я не ...
  • Василий
    Закупка угля в США - это действительно адекватное экономическое решение правительства Украины?Кабмин: США помог...
  • Россиянин
    Вот когда сама Fonfetlatn сама прикажет о расследовании событий 2 мая, тогда и будет толк. Напомню: Самое главное в р...Представитель ЕС ...

Арестович пророчит Москве поражение: Украина с союзниками разработали план военной операции против России

Арестович пророчит Москве поражение: Украина с союзниками разработали план военной операции против России

Украина совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх