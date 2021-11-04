Арестович пророчит Москве поражение: Украина с союзниками разработали план военной операции против России

Украина совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
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