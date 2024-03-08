Глава минобороны Франции исключил отправку войск на Украину

Обсуждение возможности отправки наземных войск стран Запада на Украину не означает отправку солдат для участия в конфликте, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала BFMTV.
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