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Глава минобороны Франции исключил отправку войск на Украину

Глава минобороны Франции исключил отправку войск на Украину

Обсуждение возможности отправки наземных войск стран Запада на Украину не означает отправку солдат для участия в конфликте, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

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