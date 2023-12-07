Призрачные фигуры в подводном мире Джейсона де Кайреса Тейлора

<p>В самом сердце залива Молинере, в кристально чистых водах Гренады, находится подводный мир, наполненный таинственными фигурами, созданными великим британским скульптором и эко-визионером Джейсоном де Кайресом Тейлором.
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