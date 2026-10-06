Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 6,2% в сентябре 2026 года

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2026 года сократились на 6,2% в годовом выражении, составив 115,1 тысячи единиц, сообщает агентство «Автостат» с ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию рынка.