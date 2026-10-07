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В Москве средний размер пенсии превысил 27,3 тысячи рублей: данные на август 2026 года

Средний размер пенсии в Москве по состоянию на 1 августа 2026 года превысил отметку в 27,3 тысячи рублей.

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