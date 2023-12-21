Чиновников пересадят на газ

В правительстве поддержали предложение петербургского парламентария Андрея Рябоконя. Он выступил с инициативой, что регионы с развитой газозаправочной сетью могут обязать закупать отечественные машины для чиновников и депутатов, работающие на газомоторном топливе, директивно установив долю таких закупок.