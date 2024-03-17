❌ Никита Михалков назвал допуск однополых браков злом, которое стремится истребить человечество «Когда католическая церковь допускает венчание однополых браков — это предательство всех заповедей Христа.
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❌ Никита Михалков назвал допуск однополых браков злом, которое стремится истребить человечество «Когда католическая церковь допускает венчание однополых браков — это предательство всех заповедей Христа.