Такую капусту «по-турецки» семья ест лучше мяса. Простой ужин без хлопот и дорогих ингредиентов. 30 минут в духовке — и готово

Если нужно быстро накормить семья без затрат, то эта капуста «по-турецки» — идеальный вариант. Это что-то среднее между запеканкой и заливным пирогом, получается вкусно, сочно! Такую капусту можно готовить и на ужин, и на обед, подавать как самостоятельное блюдо или в дополнение к чему-то.