Врач рассказал, как чтение о болезнях вызывает настоящие симптомы

Сильное волнение и фокусировка на теле способны запускать ощутимые физиологические реакции, например учащенное сердцебиение или головокружение Люди, склонные к тревожности и ипохондрии, могут испытывать реальные физические симптомы при чтении о заболеваниях, сообщил Руслан Исаев, врач-психиатр и нарколог, возглавляющий Клинику доктора Исаева, в интервью для RT.
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