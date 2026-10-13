Врач рассказал, как чтение о болезнях вызывает настоящие симптомы

Сильное волнение и фокусировка на теле способны запускать ощутимые физиологические реакции, например учащенное сердцебиение или головокружение Люди, склонные к тревожности и ипохондрии, могут испытывать реальные физические симптомы при чтении о заболеваниях, сообщил Руслан Исаев, врач-психиатр и нарколог, возглавляющий Клинику доктора Исаева, в интервью для RT.