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Путин поздравил военных Сухопутных войск с профессиональным праздником

Путин поздравил военных Сухопутных войск с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск, выразив уверенность в том, что военные и далее будут показывать высокий уровень подготовки и обеспечивать национальные интересы РФ.

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