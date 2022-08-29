В Оренбургской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники МУ МВД России «Орское» совместно с представителями ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» встретились с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, чтобы помочь им подготовить детей школьного возраста к новому учебному году.