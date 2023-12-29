2023 стал годом погодных рекордов в России – их зафиксировали более тысячи. По всей стране за год 840 раз фиксировали максимальную температуру, 139 – минимальную, а также было побито 63 рекорда по количеству осадков.
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