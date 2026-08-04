WhatsApp* и Telegram на грани: кто рискует остаться без связи 5 августа

Мессенджеры могут стать недоступны для владельцев устаревших устройств.С 5 августа часть пользователей может столкнуться с проблемами в WhatsApp* и Telegram, но речь не о полной блокировке, а о прекращении поддержки старых версий приложений и операционных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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