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Царьград

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WhatsApp* и Telegram на грани: кто рискует остаться без связи 5 августа

WhatsApp* и Telegram на грани: кто рискует остаться без связи 5 августа

Мессенджеры могут стать недоступны для владельцев устаревших устройств.С 5 августа часть пользователей может столкнуться с проблемами в WhatsApp* и Telegram, но речь не о полной блокировке, а о прекращении поддержки старых версий приложений и операционных систем.

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