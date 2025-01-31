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Изменения в визовом режиме: Лондон дал "поблажку" украинским беженцам

Изменения в визовом режиме: Лондон дал "поблажку" украинским беженцам

Великобритания дала "поблажку" украинским беженцам, внеся изменения в визовый режим для их детей. Только теперь украинцы официально могут привезти в Англию своих несовершеннолетних детей, оставшись без выплат.

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