Изменения в визовом режиме: Лондон дал "поблажку" украинским беженцам

Великобритания дала "поблажку" украинским беженцам, внеся изменения в визовый режим для их детей. Только теперь украинцы официально могут привезти в Англию своих несовершеннолетних детей, оставшись без выплат.
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