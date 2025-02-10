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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В разгар слухов о февральской State of Play магазин Xbox «засветил» дату выхода Hell is ...

В разгар слухов о февральской State of Play магазин Xbox «засветил» дату выхода Hell is ...

В разгар слухов о февральской State of Play магазин Xbox «засветил» дату выхода Hell is Us — мрачного боевика от команды арт-директора последних Deus ExМрачный приключенческий экшен Hell is Us от канадской Rogue Factor (Mordheim: City of the Damned, Necromunda: Underhive Wars) не показывался публике с прошлой осени, но, похоже, новой презентации ждать осталось недолго.

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