В разгар слухов о февральской State of Play магазин Xbox «засветил» дату выхода Hell is Us — мрачного боевика от команды арт-директора последних Deus ExМрачный приключенческий экшен Hell is Us от канадской Rogue Factor (Mordheim: City of the Damned, Necromunda: Underhive Wars) не показывался публике с прошлой осени, но, похоже, новой презентации ждать осталось недолго.