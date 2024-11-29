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ВКС России уничтожили более 200 боевиков в Сирии

Авиация Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожила более 200 боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" и других радикальных формирований в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

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