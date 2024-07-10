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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн стал одним из 5 игроков, забивших в двух полуфиналах Евро. Роналду, Понедельник и Иванов тоже в списке

Кейн стал одним из 5 игроков, забивших в двух полуфиналах Евро. Роналду, Понедельник и Иванов тоже в списке

Форвард сборной Англии забил в двух полуфиналах чемпионата Европы – сперва в 2021 году, затем в 2024-м.

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