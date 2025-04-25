"Чайхана на каждом углу": В Узбекистане начнут финансировать трудовую миграцию. Желающим уехать из страны оплатят билеты и визу

РР

Русский Россиянин

А мы опять ничего не видим ничего не слышим и даём на это добро, жуть полная и наверхах это всё поддерживают и всё это договорено с нашим президентом, его указы этому способствуют. Ну как это не назвать диверсией против своего народа. А завтра под руководством Европы, эти аля жители, новоиспечённые такое устроят, что мама не горюй. Только и слышим убил изнасиловал, взорвал, этому безумству остановки не будет. И опять услышим, ,,ты рюский езжай отсюдо,, , волосы встают дыбом что готовят для нашей страны, расчеловеченье и захват страны. Такими же методами произошел развал СССР и теперь такой же развал готовят для России