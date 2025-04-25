Педагоги Поморья завоевали президентскую премию

В Архангельской области подвели итоги Всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим учителям образовательных организаций, который проводится Министерством просвещения России по поручению Президента страны.
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