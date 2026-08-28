Новое общественное пространство появится в Северном округе

Территория вокруг строящихся деловых комплексов на Ходынском бульваре преобразится. Власти Москвы анонсировали масштабное благоустройство: на участке площадью 1,7 гектара появится комфортная зона для отдыха, прогулок и встреч.
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