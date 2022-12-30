Новогодние кукольные открытки времён Советского Союза

Фотооткрытки часто рассматриваются как отдельная ветвь филокартии, хотя на самом деле именно фотографии легли в основу первых открыток, которые выпущены в молодом советском государстве.
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