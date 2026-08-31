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Царьград

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Минздрав: 13-летней девушке успешно заменили пищевод в Новосибирске

Минздрав: 13-летней девушке успешно заменили пищевод в Новосибирске

Хирурги Новосибирской областной клинической больницы провели сложнейшую операцию по замене пищевода 13-летней девочке на фрагмент толстой кишки после случайного отравления.

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