21 год на орбите: NASA вернуло телескоп Swift к работе, но всего лишь на несколько месяцев — к концу 2026 года Swift сгорит в атмосфере

Предпринятая ранее попытка поднять орбиту Swift успехом не увенчалась Космическая обсерватория NASA Neil Gehrels Swift снова приступила к научным наблюдениям после нескольких месяцев работы в специальном режиме, который должен был замедлить снижение ее орбиты.
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