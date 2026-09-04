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Аргументы недели

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Кишинев обходным путем назначил выборы башкана Гагаузии

Кишинев обходным путем назначил выборы башкана Гагаузии

Центральная избирательная комиссия Молдавии в одностороннем порядке назначила выборы главы (башкана) Гагаузской автономии на 15 ноября 2026 года, фактически отобрав это право у законно избранного Народного собрания Гагаузии (НСГ).

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