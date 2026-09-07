Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 7 сентября заявил, что победа «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт обрадовала Россию, и при этом ошибся более чем на треть, называя расстояние между Москвой и Берлином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: РФ удержив...
- NYT: западные экс...
- Трамп назвал позо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым