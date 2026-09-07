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Мерц ошибся на 900 км, оценивая расстояние между Берлином и Москвой

Мерц ошибся на 900 км, оценивая расстояние между Берлином и Москвой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 7 сентября заявил, что победа «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт обрадовала Россию, и при этом ошибся более чем на треть, называя расстояние между Москвой и Берлином.

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