Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 7 сентября заявил, что победа «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт обрадовала Россию, и при этом ошибся более чем на треть, называя расстояние между Москвой и Берлином.