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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Встройка AMD Radeon 8060S обошла видеокарту RX 7700S в синтетике Ранее в сеть утекли ре...

Встройка AMD Radeon 8060S обошла видеокарту RX 7700S в синтетике Ранее в сеть утекли ре...

Встройка AMD Radeon 8060S обошла видеокарту RX 7700S в синтетикеРанее в сеть утекли результаты тестирования процессорной части APU-монстра AMD Ryzen AI MAX+ 395, а сейчас у нас есть и результаты тестирования его встроенной графики Radeon 8060S.

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