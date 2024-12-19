Встройка AMD Radeon 8060S обошла видеокарту RX 7700S в синтетике Ранее в сеть утекли ре...

Встройка AMD Radeon 8060S обошла видеокарту RX 7700S в синтетикеРанее в сеть утекли результаты тестирования процессорной части APU-монстра AMD Ryzen AI MAX+ 395, а сейчас у нас есть и результаты тестирования его встроенной графики Radeon 8060S.