Белоусов предупредил главу Пентагона: «Последствия могут оказаться неуправляемыми»

Предупреждение было сделано во избежание возможной эскалации Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов предупредил главу Пентагона Ллойда Остина о том, что последствия эскалации конфликта между Украиной и РФ «могут оказаться неуправляемыми», передает «Царьград».