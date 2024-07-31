Белоусов предупредил главу Пентагона: «Последствия могут оказаться неуправляемыми»

Предупреждение было сделано во избежание возможной эскалации Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов предупредил главу Пентагона Ллойда Остина о том, что последствия эскалации конфликта между Украиной и РФ «могут оказаться неуправляемыми», передает «Царьград».
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