Над пятью регионами России: средства ПВО ночью сбили 11 украинских БПЛА и три ракеты

Дежурные средства ПВО в ночь на 16 мая уничтожили в общей сложности 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У», заявили в Минобороны России.