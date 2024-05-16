Над пятью регионами России: средства ПВО ночью сбили 11 украинских БПЛА и три ракеты

Дежурные средства ПВО в ночь на 16 мая уничтожили в общей сложности 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У», заявили в Минобороны России.
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