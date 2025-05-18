МИД Венгрии: Украина ни по какому параметру не готова вступать в Евросоюз

Украина, имеющая крупнейшую коррупцию, ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается в ускоренном порядке «втащить» Брюссель, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на патриотическом форуме «Бойцовский клуб», 18 мая трансляция велась на YouTube-канале Орбана.