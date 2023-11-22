Гороскоп на 22 ноября: что принесет день знакам зодиака

Гороскоп на 22 ноября: что принесет день знакам зодиакаКакие бы цели вы сегодня ни ставили перед собой, будьте готовы к тому, что достичь их, пользуясь привычными и проверенными методами, едва ли удастся.
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