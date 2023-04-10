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Росгвардейцы задержали в Саранске похитителя алкоголя

Росгвардейцы задержали в Саранске похитителя алкоголя

Сотрудники Росгвардии по Мордовии пресекли противоправные действия жителя Саранска. Как пояснили в ведомстве, от охранника супермаркета, расположенного на улице Энгельса в Саранске поступил сигнал тревоги.

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