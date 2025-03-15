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Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы

Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы

Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует вчерашнее заявление Владимира Путина по-своему.

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Комментарии
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Silver Kont
А чего валандаться с хохлобандеровцами и наёмниками? Просто негласный приказ - в плен никого не брать! Под Воронежем мадьяр в плен не брали, после учинённых ими зверств.... А эти твари ничем от тех не отличаются, так что пусть лучше сдохнут, чем потом у наших ребят опять возникнут проблемы.... Проще сейчас потратить больше снарядов и гранат, чем потом наших парней погибнет из-за этих тварей...
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10 час.
Вадим Кузнецов
Так и вижу картинку: 1943 год, февраль. Болгарский царь (союзник нацистов) пишет Сталину, умоляя пощадить солдат армий Паулюса в Сталинграде....
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9 час.
Семен Демин
Надо немедленно начать уничтожение окруженных, тогда они скорее начнут сдаваться. Единственное, о чем надо заботиться, так это о сохрании жизней наших солдат и офицеров. Это будет лучший политический ход.
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3 час.
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