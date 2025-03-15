Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы

Silver Kont

А чего валандаться с хохлобандеровцами и наёмниками? Просто негласный приказ - в плен никого не брать! Под Воронежем мадьяр в плен не брали, после учинённых ими зверств.... А эти твари ничем от тех не отличаются, так что пусть лучше сдохнут, чем потом у наших ребят опять возникнут проблемы.... Проще сейчас потратить больше снарядов и гранат, чем потом наших парней погибнет из-за этих тварей...