Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует вчерашнее заявление Владимира Путина по-своему.
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
А чего валандаться с хохлобандеровцами и наёмниками? Просто негласный приказ - в плен никого не брать! Под Воронежем мадьяр в плен не брали, после учинённых ими зверств.... А эти твари ничем от тех не отличаются, так что пусть лучше сдохнут, чем потом у наших ребят опять возникнут проблемы.... Проще сейчас потратить больше снарядов и гранат, чем потом наших парней погибнет из-за этих тварей...
Ответить
10 час.
Вадим Кузнецов
Так и вижу картинку: 1943 год, февраль. Болгарский царь (союзник нацистов) пишет Сталину, умоляя пощадить солдат армий Паулюса в Сталинграде....
Ответить
9 час.
Семен Демин
Надо немедленно начать уничтожение окруженных, тогда они скорее начнут сдаваться. Единственное, о чем надо заботиться, так это о сохрании жизней наших солдат и офицеров. Это будет лучший политический ход.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии