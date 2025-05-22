Атака на Москву и взрыв в Туле: Минобороны России сообщило о налете 105 дронов

В ночь на 22 мая территорию России атаковали 105 дронов. Над Московской областью сбиты 35 БПЛА, над Орловской областью — 14 , над Курской — 12, над Белгородской — 11, над Тульской — 10, над Калужской — 9, над Воронежской — 7, над Липецкой — 3, над Смоленской — 3, над Брянской — 1.