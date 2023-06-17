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В Архангельске пройдет фестиваль здоровья

В Архангельске пройдет фестиваль здоровья

17 июня по всей стране празднуют XXXIV Всероссийский олимпийский день. Старт празднику в Архангельске будет дан одновременно с фестивалем "Здоровье Поморья", в рамках которого пройдет сдесяток активностей, посвященных здоровому образу жизни.

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