В Архангельске пройдет фестиваль здоровья

17 июня по всей стране празднуют XXXIV Всероссийский олимпийский день. Старт празднику в Архангельске будет дан одновременно с фестивалем "Здоровье Поморья", в рамках которого пройдет сдесяток активностей, посвященных здоровому образу жизни.
17 июня по всей стране празднуют XXXIV Всероссийский олимпийский день. Старт празднику в Архангельске будет дан одновременно с фестивалем "Здоровье Поморья", в рамках которого пройдет сдесяток активностей, посвященных здоровому образу жизни.
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