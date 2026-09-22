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В Подмосковье 44-летняя женщина в 17-й раз стала мамой

В Подмосковье 44-летняя женщина в 17-й раз стала мамой

Своего пятого сына жительница Московской области родила в Красногорском родильном доме. И сделала это сама — ребенок появился на свет в результате естественных родов.

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