"Такая работа – убивать". История киллера-мясника

ФОТО: PIXEL-SHOT/NIKOLAY LITVAK/SHUTTERSTOCK РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА САМЫЙ СТРАШНЫЙ КИЛЛЕР 90-Х ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ: БАНДИТЫ ПРИГОТОВИЛИ САШЕ-СОЛДАТУ СЮРПРИЗ? Александр Пустовалов, который только по доказанным фактам причастен к 22 убийствам, отсидел 24 года – и сейчас снова на свободе.