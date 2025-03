Croc: Legend of the Gobbos возвращается – ремастер выходит 2 апреля Argonaut Games официально а...

Croc: Legend of the Gobbos возвращается – ремастер выходит 2 апреляArgonaut Games официально анонсировала ремастированную версию 3D-платформера Croc: Legend of the Gobbos! Игра выйдет в цифровом формате 2 апреля на PlayStation, Xbox, Switch и PC (через GOG), а физические издания для PS5 и Switch можно… источник#Argonaut_Games #Legend.