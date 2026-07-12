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Нижегородская правда

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Нижегородцы могут подать на всероссийский конкурс по памяти

Нижегородцы могут подать на всероссийский конкурс по памяти

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации проводит приём заявок на Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти, приуроченный к Году единства народов России.

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