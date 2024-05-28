Тимо Глок: «Трения между Оконом и Гасли – отличная возможность для Мика Шумахера»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок предположил, что авария между напарниками по «Альпин» Эстебаном Оконом и Пьером Гасли на Гран-при Монако пойдет на пользу Мику Шумахеру, выступающему за французов в WEC.