Тимо Глок: «Трения между Оконом и Гасли – отличная возможность для Мика Шумахера»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок предположил, что авария между напарниками по «Альпин» Эстебаном Оконом и Пьером Гасли на Гран-при Монако пойдет на пользу Мику Шумахеру, выступающему за французов в WEC.
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