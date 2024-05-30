Врачи вакцинировали пуровских тундровиков в ЯНАО от сибирской язвы

Врачи побывали в Таркосалинской тундре. Специалисты провели вакцинацию жителей и рассказали им, как действовать, если кому-то потребуется экстренная помощь, сообщил telegram-канал Тарко-Салинской центральной районной больницы.
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