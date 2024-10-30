Министр представил опыт Нижегородской области в поддержке соотечественников за рубежом

В Москве состоялась конференция "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на региональном уровне Российской Федерации", на которой представители региональных властей обсудили вопросы поддержки соотечественников, проживающих за пределами России.
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