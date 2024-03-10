В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного русскими ЗРК Patriot

Андрей Stan

13%? Хм... Я надеялся, что больше... Гораздо больше... Хотя с другой стороны? Патриоты же были далеко не одни... Тут и советские С-300 и Буки и Арк Оса... Да и других представителей этого роду племени, западноевропейского, до хрена переколотили... Но надо продолжать... Так сказать, даже пот со лба не утирать... )))