Forbes предполагает, что никто из членов экипажа переданного Киеву комплекса не уцелелНакануне русское Минобороны показало эффектные кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса “Пэтриот”: туда прилетел “искандер”.
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного русскими ЗРК Patriot
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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22 час.
Андрей Stan
13%? Хм... Я надеялся, что больше... Гораздо больше... Хотя с другой стороны? Патриоты же были далеко не одни... Тут и советские С-300 и Буки и Арк Оса... Да и других представителей этого роду племени, западноевропейского, до хрена переколотили... Но надо продолжать... Так сказать, даже пот со лба не утирать... )))
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20 час.
Erl Schweizer
"В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного русскими ЗРК Patriot". "Накануне русское Минобороны показало эффектные кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса “Пэтриот”: туда прилетел “искандер”. Царьград, подыгрывая западу, для которого в России все русские, методично разрушает межнациональное единство, по факту копируя методички украинских националистов. Гарантированно произойдут события, идентичные дагестанским, провоцирует к таким событиям рьяно Царьград. В этой части президенту, Думе, сенату оценка неудовлетворительная.
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7 час.
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