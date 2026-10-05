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В начале СВО мы сами предупреждали противника о наших массированных ударах – генерал ВКС

В начале СВО мы сами предупреждали противника о наших массированных ударах – генерал ВКС

Братское отношение российских военных к украинским, а также директива «сверху» не позволяла наносить массированные удары по живой силе противника в начале СВО.

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